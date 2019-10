Das war der Hammer

In einer Zeit, in der viele Gastronomiebetriebe einen täglichen Überlebenskampf führen und dabei auch selbst machen Fehler machen, konnte der Alte Hammer am Wochenende sein hundertjähriges Bestehen feiern.

Die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte hat viel mit der großartigen Lage am Rhein, vor allem aber mit der Person Franz Hammer und dem Engagement der Pächter Geraldine Krebs und Peter Roth zu tun. Das schlug sich am Samstag und Sonntag in zahlreichen Bemerkungen von Besuchern der Jubiläumsveranstaltung nieder, die sich begeistert über den Alten Hammer im Allgemeinen und das zweitägige Jubiläumsangebot im Besonderen äußerten.

Dass Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in ihrem Grußwort Franz Hammer als „ehrenamtlichen Wirbelwind“ bezeichnete, war nicht nur an seinem vielfältigen Engagement in Speyerer Vereinen und Organisationen nachvollziehbar, die vom Brezelfest bis zum Förderverein der Dreifaltigkeitskirche reichen. Mit seinem erfolgreichen Spendenaufruf für das Kinder- und Jugendtheater sowie den Schiffbauer-, Schiffer- und Fischerverein setzte er jetzt ein weiteres Ausrufezeichen.

Manch Bundespolitiker, der genau das von Bürgern fordert, selbst aber nur rhetorische Luftblasen verbreitet, könnte sich an Vorbildern wie ihm ein Beispiel nehmen. Franz Hammer ist halt einfach ein Hammer.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019