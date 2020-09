„Dehäm“ feiern und trotzdem Spaß haben

Speyer.Dass das Altstadtfest in diesem Jahr Corona-bedingt abgesagt werden muss, schmerzt sowohl die Speyerer als auch treue Fans der Traditionsveranstaltung, die aus dem Badischen anreisen, nach wie vor sehr. Trotzdem, so die Devise der Stadt, ist ein Weg gefunden worden, einerseits lokale und regionale Unternehmen und Vereine zu unterstützen und die Altstadtfest-Fans ein wenig über die andauernde Leere im Speyerer Veranstaltungskalender hinwegtrösten zu können. So wurde die Idee der „Altstadtfeschd Dehäm-Box“ geboren, die mit Leckereien und fürs Altstadtfest typischen Gegenständen aufwartet und so das besondere Flair des Altstadtfestes direkt nach Hause bringt.

Für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist diese Art der Unterstützung Ehrensache: „Ohne unsere Vereine wäre die Stadt nicht so lebens- und liebenswert, wie wir sie kennen. Die ,Altstadtfeschd Dehäm-Box’ schenkt daher nicht nur denjenigen Freude, die eine solche erwerben oder geschenkt bekommen, sondern unterstützt gleichzeitig auch unsere Vereinslandschaft. Auf diese Weise signalisieren wir: Ihr seid unverzichtbar für unsere Stadt und wir möchten, dass ihr euch auch in dieser schweren Zeit nicht allein gelassen fühlt.“

Egal, ob als Geschenk oder zum eigenen Genuss, die auf 1500 Stück limitierte Box kann zu je 29 Euro zu folgenden Gelegenheiten am Stand der Stadt Speyer erworben werden:

Wochenmarkt Berliner Platz am Freitag, 4. September, 8 bis 13 Uhr.

Wochenmarkt am Festplatz am Samstag, 5. September, 8 bis 13 Uhr.

Unterer Domgarten am Samstag, 5. September, von 16 bis 19 Uhr.

Für alle, die nicht vor Ort sein können, gibt es die Möglichkeit, sich die Box ab Freitag, 4. September, onlineunter www.speyer.de zu sichern. In diesem Fall kommt eine Versandgebühr in Höhe von 6,99 Euro hinzu. Der Verkaufserlös kommt vollumfänglich den Speyerer Vereinen zugute, die am Altstadtfest beteiligt gewesen wären. Diese können sich mit konkreten Projekten für Kinder und Jugendliche bei der Stadt melden.

Das ist der Inhalt der Box

Ein Dubbeglas (0,5 Liter), Flasche „Zwää PS“ Rieslingschorle (1 Liter), Berzelgutschein für zwei original Speyerer Brezeln, Dose Leberwurst (200 Gramm) der Metzgerei Victor Nettey, Ente „Dörte Digital“ der Stadtwerke.

Alle, die nicht das komplette Altstadtfestwochenende zu Hause verbringen wollen, können beim „Speyer.Kultur goes Paradise“-Programm am Wochenende gleich drei hochkarätige Konzerte im Paradiesgarten erleben. Am Freitag, 11. September, 19 Uhr, begeistern die N.S.A. Noisy Sound Agents mit ihrem Agentenrock. Übrigens eine der besten Bands zurzeit in der Metropolregion. Am Samstag, 12. September, 19 Uhr, spielen die „Pirates of Love“ dann Klassiker aus Rock, Blues und Soul der letzten 40 Jahre. Das Matineekonzert am Sonntag, 13. September, um 11.30 Uhr, hält mit „Les Primitifs“ ein weiteres Highlight bereit. Tickets gibt’s zum Preis von 12 Euro bei der Tourist-Information oder in Schwetzingen im SZ-Kundenforum (Dienstag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr).

Auch der Rockmusikerverein bietet mit dem „Retscherrock@Halle 101“ am Freitag, 11. September, und Samstag, 12. September, im Open-Air-Bereich der Halle 101 ab 19.30 Uhr einen Altstadtfestklassiker im neuen Gewand. Mit dabei sind am Freitag „Tomcase“, „The Feeble“ und die „Rockkapelle“ sowie am Samstag „Endlos“, „The Sha“ und „Ampra“. Der Eintritt beläuft sich auf 80 Euro pro Bierzeltgarnitur, die mit acht Leuten belegt werden kann. zg

Info: Reservierung unter buero@rockmusikerverein.de erforderlich.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.09.2020