Den Dom ergründen

Speyer.Zum Tag des Unesco-Welterbes am Sonntag, 2. Juni, bietet der Dom zu Speyer verschiedene Führungen zum Thema Weltkulturerbe an. Los geht’s um 14 Uhr mit einer Führung zum Thema „Warum ist der Speyerer Dom Unesco-Welterbe?“ Um 15 Uhr steht die Verbindung zu anderen deutschen Welterbestätten im Zentrum der Betrachtung.

Thematischer Schwerpunkt der Führung um 16 Uhr ist der Umbau des Speyerer Doms unter Heinrich IV. In dieser Zeit erhielt der Dom die Form, die ihm später die Aufnahme in die Liste des Welterbes sicherte.

Die Teilnahme an den Führungen ist kostenfrei – eine Voranmeldung ist notwendig. Kostenlose Tickets sind am selben Tag in der Dom-Info auf der Südseite des Doms erhältlich. Um eine Spende zum Erhalt des Gotteshauses wird gebeten. Kinder können an diesem Tag mit einem Suchspiel den Dom erkunden und erhalten bei erfolgreicher Lösung der Rätselfragen einen kleinen Preis. Beides – Rätselreise und Preis – gibt es in der Dom-Info.

Auf Initiative der Deutschen Unwesco-Kommission und des Vereines der Welterbestätten in Deutschland wurde 2005 zum ersten Mal in Deutschland ein Welterbetag ausgerufen. Er findet seitdem jedes Jahr am ersten Sonntag im Juni statt. Das Motto 2016 lautet „Unesco-Welterbe verbindet“. Ziel ist es, die deutschen Welterbestätten als Orte besonderer sorgfältiger Denkmalpflege ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019