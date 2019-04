Den Glauben verantworten

Speyer.Unter dem Titel „Den christlichen Glauben entdecken und verantworten“ findet am Donnerstag, 11. April, eine Diakonische Fortbildung mit Kirchenpräsident Dr. Christian Schad von der Evangelischen Kirche der Pfalz im Mutterhaus statt.

Von 16.30 bis 19 Uhr spricht Schad über das Wesen des christlichen Glaubens und darüber, was es heißt, diesen heute öffentlich zu verantworten. Glaube im Sinne von Vertrauen sei eine menschliche Grundkonstante, heißt es in der Ankündigung. Auf was sich das Vertrauen richtet, sei aber die große Frage unserer Zeit. Dieser und weiteren Fragen geht Kirchenpräsident Schad an diesem Nachmittag im Mutterhaus nach. Die Veranstaltung findet im Diakonissen-Mutterhaus in der Speyerer Hilgardstraße 26 statt, die Teilnahme kostet 15 Euro. zg

