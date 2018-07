Die Diakonissen Speyer-Mannheim errichten auf ihrem Anwesen südlich der Rulandstraße und angrenzend an ihr Seniorenheim Haus am Germansberg ein Parkhaus, mit dem sie einen Beitrag zur Linderung der Parkplatznot in diesem Stadtviertel leisten. Rechts sieht man das Seniorenheim.

© Venus