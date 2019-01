Den Zauberern genau auf die Finger schauen

Speyer.Sie sind Illusionskünstler, Fingerakrobaten, Gedankenleser und obendrauf noch mit Humor gesegnet. Wenn Fabian Strahl und Hannes Freytag im Zimmertheater auftreten, dürfen die Zuschauer den beiden Magiern ganz genau auf die Finger schauen – und sich genau deshalb von ihren Sinnestäuschungen beeindrucken lassen. Denn Zaubertricks genau vor den Augen des Publikums echt aussehen zu lassen, macht magische Momente wahr. Unter dem Titel „20 Finger und bestimmt kein Ärmel“ treten die beiden am Freitag und Samstag, 8. und 9. Februar, jeweils um 20 Uhr im Zimmertheater auf.

Wenn die beiden Karten und Zauberstab auspacken, ist Staunen und Lachen vorprogrammiert. Die Welt des Alltäglichen, in der jede Erklärung nur einen Mausklick entfernt scheint, rückt in den Hintergrund, wenn Fabian Strahl und Hannes Freytag, der Vizeweltmeister der Kartenkunst, auf die andere Seite des Spiegels einladen. Hier, wo Wunder noch möglich sind, können die Zuschauer erleben, wie die beiden Illusionskünstler die Realität aus den Fugen heben, schreibt das Theater in der Ankündigung. Experiment zum Höhepunkt

Gedanken der Zuschauer lesen

Während der „Wirbelwind“ Fabian Strahl die Gedanken der Zuschauer liest und mit einem der ältesten Kunststücke der Zauberei bekannt macht, lässt Hannes Freytag die Karten in seinen Händen Wunder vollbringen, verspricht das Zimmertheater in seiner Mitteilung. Und zum Höhepunkt der Zauberschau wartet ein großes Experiment, dessen Ergebnis die beiden Zauberkünstler genauso erstaunen wird wie das Publikum. zg/cao

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.01.2019