Denkmal für Filmidol Audrey Hepburn

Speyer.Zwei ehemalige Hollywood-Diven erweisen Speyer derzeit die Ehre. Während am Sonntag im Historischen Museum der Pfalz die bis 16. Juni dauernde Marilyn-Monroe- Ausstellung eröffnet wurde, zieht die Galerie Kulturraum mit einer lediglich vier Tage dauernden Sonderausstellung über Audrey Hepburn nach. Präsentiert werden erneut Werke des renommierten Pop-Art-Künstlers Michel Friess aus Kaiserslautern. Eingebettet in die laufende Kunstschau „Engel, Himmel und mehr“ richten die Galeristen Maria Franz und Anton Bronich bei der Sonderausstellung den Fokus auf Werke, mit denen Friess dem unvergessenen Filmidol Hepburn ein künstlerisches Denkmal gesetzt hat.

Die Gelegenheit, eines der Kunstwerke in den letzten vorweihnachtlichen Tagen zu erwerben, besteht ab dem morgigen Mittwoch, 19. Dezember, bis Samstag, 22. Dezember. Persönlich anwesend ist Friess am Freitag, 21. Dezember, ab 19 Uhr. Als Weihnachtsgeschenk bringt er auf 100 Exemplare limitierte und Stück für Stück original signierte Collage-Drucke mit. Solange der Vorrat reicht, werden sie Besuchern und Freunden der Galerie als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk kostenlos ausgehändigt.

Zur Street-Art hingezogen

Der 1970 in Neustadt an der Weinstraße geborene Friess fühlte sich bereits in frühester Jugend zur Street-Art hingezogen. Nach Studienaufenthalten in New York und Las Vegas zog ihn die Pop-Art gänzlich in ihren Bann. In der Folgezeit machte er sich vor allem durch beeindruckende Porträts prominenter Persönlichkeiten einen Namen. Dazu gehört ohne Zweifel die kapriziöse Audrey Hepburn, der Friess mit einer Symbiose aus Handsiebdruck, Malerei und Airbrush auf Leinwand, Aluminium und Papier Ausdruck verleiht. Jedes Bild ist ein Unikat, was ebenso für die kleine Porträtserie „Fuck You“ gilt, auf der Hepburn mit geschlossener Hand und hochgestrecktem Mittelfinger ihre Verachtung gegen wen oder was auch immer deutlich macht.

Das künstlerische Schaffen des deutschen Andy Warhol ist von einer kraftvollen und dennoch einfühlsamen Bildsprache geprägt. Unabhängig vom Format gelingt es ihm, die besondere Aura der 1993 verstorbenen Hollywood-Legende wirkungsvoll zur Geltung zu bringen. Zusätzlich betont wird die Plastizität der Physiognomie durch monochrome Farbflächen oder kulissenartig wirkende Schriftzüge, Zeitungsausschnitte, Werbebanner und weitere Accessoires im Hintergrund. mey

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018