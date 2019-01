Der Brandschutz wird verbessert

Speyer.Aus dem Schulbauprogramm des Landes Rheinland-Pfalz stellt die Landesregierung der Stadt Speyer finanzielle Förderungen in Höhe von insgesamt 245 000 Euro zur Verfügung. „Die Gelder kommen dem Erweiterungsbau der Woogbachschule und den brandschutztechnischen Umbaumaßnahmen am Schwerdgymnasium zugute“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Ich freue mich, dass die Arbeiten gut vorangehen und voraussichtlich zeitplangemäß abgeschlossen werden können.“

Für die in den Sommerferien 2018 begonnenen Brandschutzertüchtigungen am Schwerdgymnasium bewilligte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit Bescheid von Dezember 2018 erste Fördergelder in Höhe von 125 000 Euro. Insgesamt stellt das Land 730 000 Euro an Zuschüssen in Aussicht. Die beiden Treppentürme, die künftig als zusätzliche Fluchtwege dienen werden, wurden bereits errichtet. In den Sommerferien 2019 werden die notwendigen Umbaumaßnahmen der Bestandsgebäude vorgenommen und der anlagentechnische Brandschutz installiert. Zuletzt erfolgt der Bau der Aufzüge zum Schuljahreswechsel 2020.

Anbau an der Woogbachschule

Darüber hinaus fließen 120 000 Euro aus dem Fördertopf des Landes in den Erweiterungsbau der Woogbachschule. Insgesamt sind dort Fördermittel in Höhe von 975 000 Euro vorgesehen, bereits zur Verfügung gestellt wurden 240 000 Euro. An der Woogbachschule entsteht seit September 2017 ein dreistöckiger Anbau, der Platz für neun weitere und dringend benötigte Klassenzimmer bietet. Zurzeit werden Innenausbauarbeiten durchgeführt, die in den Sommerferien abgeschlossen werden, sodass zum Schuljahresbeginn 2019/20 erste Klassen in den neuen Räumen unterrichtet werden können. zg

