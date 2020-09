Der Erfolg des Bildhauers

Speyer.Herausragende Sonderausstellungen, stabile Finanzen, mit knapp 700 Vereinsangehörigen zufriedenstellende Mitgliederzahlen und Neuwahlen des Vorstandes waren prägende Inhalte der Hauptversammlung des Kunstvereins, die mit einer Schweigeminute an namhafte verstorbene Mitglieder wie Josef Nisters (Galerist), Karl-Ludwig Dupre (Unternehmer), Michael Heinlein (Künstler), Helga Spitzer (Kommunalpolitikerin) und Jule Schütt (Winkeldruckerey) eröffnet wurde.

Passanten, die am Mittwochabend durch den Kulturhof Flachsgasse bummelten, hätten angesichts einer lockeren Bestuhlung im Innenhof meinen können, dass aus Platzgründen eine Aufführung des Zimmertheaters im Freien bevorsteht. Als jedoch Klaus Fresenius an das Mikrofon trat, die knapp 30 Anwesenden begrüßte und trotz Corona ein positives Fazit über die zurückliegende Ausstellungstätigkeit zog, wurde selbst Außenstehenden klar, um was es sich hier handelte.

Fresenius erinnerte unter anderem an die Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler, die sich vom 28. Juni bis 4. August 2019 in einer gemeinsamen Ausstellung beim Kunstverein und der Städtischen Galerie vorstellte. Vor allem die viel beachtete Gedenkausstellung „Prinzip Hoffnung“ für den verstorbenen Speyerer Bildhauer Franz Müller-Steinfurth zählte nach Einschätzung des Vorsitzenden zu den herausragenden Präsentationen im letzten Jahr. Sie wurde neben der überwältigenden Resonanz auch unter finanziellen Gesichtspunkten als eine der erfolgreichsten Ausstellungen in den letzten Jahren eingestuft.

Künstlerbund füllt Lücke

Dankbar blickte Fresenius auf das Engagement des Künstlerbundes Speyer zurück, der vom 14. Mai bis 21. Juni 2020 spontan eine Corona-bedingte Ausstellungslücke füllte und nach Worten des Vorsitzenden mit der in kürzester Zeit zusammengestellten Werkschau „Moments“ eine hervorragende Visitenkarte im Kulturhof Flachsgasse abgegeben habe.

Auf den Künstlerbund folgte trotz Corona die Jubiläumsausstellung der Pfälzischen Sezession, die anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens eine vielseitige Schau vorstellte. Noch bis 25. Oktober ist unter Federführung der Städtischen Galerie eine umfangreiche Kunstschau mit Werken des Purrmann-Preisträgers Thomas Duttenhoefer zu sehen, für die der Kunstverein seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Vorausschauend erwähnte der Vorsitzende, dass die nächste Ausstellung dem 2010 verstorbenen langjährigen zweiten Vorsitzenden Professor Herbert Dellwing gewidmet sein werde, der in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden wäre. Fresenius betonte, das man dank Dellwings Verbindungen zur Kunstszene viele hochwertige Ausstellungen in Speyer präsentieren konnte. Die Schau mit Werken des auch als Maler geschätzten Kunstwissenschaftlers findet vom 30. Oktober bis 15. November statt.

Bei den Vorstandswahlen wurde Klaus Fresenius als Vorsitzender bestätigt. Das Amt des Stellvertreters übernimmt Ilse Zink, die Andreas Krock ablöst, der aus Zeitgründen nicht mehr kandidierte. Geschäftsführer bleibt Hans-Peter Rottmann. Ergänzt wird der Vorstand durch sieben Beisitzer, die als Künstler, Kunstsachverständige, Bildungsexperten, Wirtschafts- und Finanzfachleute ein breites Spektrum abdecken.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020