Der „Grüffelo“ besucht Speyer

Speyer.Ein Monster im Museum? Tatsächlich widmet sich die neue Familienausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer dem „Grüffelo“. Das plüschige Fabelwesen mit schrecklichen Klauen, grässlichen Tatzen und feurigen Augen ist die Hauptfigur in dem von Julia Donaldson in humorvollen Reimen verfassten und von Axel Scheffler farbenfroh illustrierten Kinderbuch, das mit weltweit 3,5 Millionen verkauften Exemplaren wie Pippi Langstrumpf oder das Sams zu den Klassikern gehört. Ab Sonntag, 22. Dezember, verwandelt sich das Untergeschoss des Museums am Domplatz deshalb in den Grüffelo-Wald, in dem Kleine und Große der schlauen und mutigen Maus begegnen, die mit List und Tücke ihre Fressfeinde austrickst und sogar den monstermäßigen Grüffelo in die Flucht schlägt. Zu sehen ist die Mitmach-Schau bis 14. Juni.

„Die Grüffelo-Ausstellung richtet sich an Kinder zwischen drei und sieben Jahren, macht Familien und Schulklassen Spaß und ist auch für Erwachsene ganz ohne Kinder ein Vergnügen“, verspricht Museumsdirektor Alexander Schubert bei der Vorstellung. Die komplett vom Team des Historischen Museums konzipierte Schau lädt die Besucher auf eine Abenteuerreise in die Welt der kleinen Maus ein. Ganz nebenbei geht es nach Angaben der Kuratorinnen Catherine Biasini und Almut Neef auch um Fragen wie „was ist Mut?“, „ist es in Ordnung, auch mal Angst zu haben?“ oder „darf man lügen?“. „Mit dem Grüffelo entwickeln die Kinder Fähigkeiten, die ihnen auch im Alltag helfen, Probleme zu bewältigen“, sagt Biasini.

So entdecken die jungen Gäste beim Schattentheater, wie sie selbst ganz schnell zum Monster werden können, schlüpfen bei Rollenspielen mal ins Fell der kleinen Maus und mal in das des Grüffelo. Der Erlebnisparcours mit Wippe, Balancier-Baumstamm und Wellenrutsche erfordert dabei ebenso Mut wie der Besuch in der Felsenhöhle oder der Griff in die Fühl-Box. An der Kochstation dürfen alle selbst testen, wie man Schlangenpüree, Fuchs am Spieß oder gezuckerte Eule herstellt - was die Maus im Buch ihren Feinden in Aussicht stellt, sollten sie je dem Grüffelo begegnen.

Erwachsene können einen Einblick in das künstlerische Werk des Illustrators Axel Scheffler gewinnen und 40 Original-Grafiken bestaunen. Im Rahmen des Begleitprogramms wird der Bilderbuch-Illustrator am 9. Februar nach Speyer kommen, die Geschichte vorlesen und die Figuren mit live Zeichnungen zum Leben erwecken.