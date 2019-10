Der Henker übernachtete in Altlußheim

Speyer.Das Gebäude der Sparkasse Vorderpfalz am Willy-Brandt-Platz war der historisch korrekte Ort für die Feier des 150. Geburtstags des Historischen Museums der Pfalz: Hier stand 1869 – und noch lange Zeit danach – das Realgymnasium der Stadt, und in dessen Obergeschoss verbrachte das Museum die ersten 40 Jahre nach seiner Gründung, bis es 1910 in den Neubau am Domplatz umziehen konnte.

Die anwachsende Zahl der Exponate machten auch danach Erweiterungen durch Anbauten und den Erwerb der ehemaligen Baumwollspinnerei als Magazin notwendig. 1869 wurden die Sammlungen des Historischen Vereins der Pfalz, des ehemaligen Pfalzkreises und der Stadt Speyer vereinigt.

Wann allerdings das Museum zum ersten Mal fürs Publikum seine Türen öffnete, darüber gehen die Meinungen auseinander. „Infrage kommt der Zeitraum zwischen Ende Mai und Mitte August 1869“, meint Ex-Oberbürgermeister Werner Schineller, Vorsitzender des Historischen Vereins: „Im Gegensatz zum heutigen Jubiläum war die Eröffnung den Gründern keine Feierstunde mit Umtrunk wert.“

Einen eigenen Anschaffungsetat hat das Museum nicht. Daher hatten für ein besonderes Geburtstagsgeschenk die Stadt und die Sparkasse zusammengelegt: Dr. Ludger Tekampe, wissenschaftlicher Leiter der Sammlungen zur Neuzeit, Volkskunde und Weinmuseum präsentierte als allerneuestes Sammlungsstück ein Speyerer Richtschwert. „Es ist echt, dafür lege ich meine Hand ins Feuer“, sagte er. Sogar ein Stadtrat sei damit einmal geköpft worden, so heiße es in alten Unterlagen.

Es sei keines der beiden Richtschwerter aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die in Unterlagen erwähnt werden, sondern das, das 1720, nach Wiederaufbau der Stadt, angeschafft wurde. Zwei Richtplätze habe es in Speyer gegeben, der eine am Rabenstein, der andere am Rosssprung, und die Handwerker mussten zum Aufbau des Gerüsts zwangsverpflichtet werden – keiner wollte was damit zu tun haben.

Der Rat der Stadt sorgte dann dafür, dass jeder einzelne Handwerker beteiligt war, und sei es mit dem Einhämmern eines einzelnen Nagels. Im Bedarfsfall musste der Henker aus Bruchsal geholt werden, und er durfte nicht in Speyer übernachten, sondern hatte Quartier in Altlußheim zu nehmen.

Der Meteorit vom Krähenberg

Die kleine Ausstellung in der Sparkasse, die Ludger Tekampe zur Geschichte des Museums zusammen gestellt hatte, präsentiert nun mit dem Richtschwert das neueste Exponat, und mit dem Meteoriten von Krähenberg das älteste. Der ging am 5. Mai 1869 nahe des Dorfes Krähenberg auf der Sickinger Höhe herunter – und das Museum kaufte ihn noch im glichen Sommer. Mit einem Alter von 4,7 Milliarden Jahren ist er älter als die Erde. Zur Ausstellung gehören auch drei der Grundsteine des Augustinerklosters, das Mitte des 13. Jahrhunderts auf dem Gelände gegründet worden war. Der Kreuzgang neben der Sparkasse ist der erhaltene Rest. Auch ein „Hexentuch“ ist zu sehen, mit dessen Hilfe um 1600 per Gottesurteil festgestellt werden sollte, ob eine Angeklagte tatsächlich eine Hexe war.

Viel Lobendes wurde in Grußworten über das Museum gesagt. Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, sprach vom Museum als dem kulturellen Gedächtnis der Region, das gleichzeitig jedoch immer mit der Zeit gegangen sei. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zeichnete die Geschichte von seinen Anfängen bis heute nach und betonte die kulturelle Bedeutung für die Stadt. Werner Schineller meinte, dass man die Gründung der Sammlungen sogar noch früher ansetzen könne, 1826 habe man die Antikenhalle neben dem Dom gebaut, um die Bodenfunde der Stadt aufzunehmen. Als der Platz bald nicht mehr ausreichte, kam zum ersten Mal der Gedanke an ein Museum auf.

Mittlerweile sei das Museum mit etwa einer Million Exponaten eines der bedeutendsten seiner Art. Mit seinen Sonderausstellungen – aktuell zu Marilyn Monroe und ab Dezember zu Medicus – sei es stets mit der Zeit gegangen. Auch mit dem JuMus, dem 1999 gegründeten Jungen Museum, dem ersten Kinder- und Jugendmuseum der Pfalz.

Museumsdirektor Alexander Schubert beschrieb das Museum aus seiner Sicht. Als Hüter der dinglichen Hinterlassenschaft der Region Pfalz ermögliche es Identifikation mit der Pfälzer Heimat und ein historisches Bewusstsein dieses Raumes. Nicht nur er wies jedoch auf die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden hin.

