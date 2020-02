„Der kleine Herr Tod“ auf Urlaub

Speyer.Wegen großer Nachfrage wird es für die Speyer.Lit-Reihe eine Zusatzveranstaltung geben: Christian Y. Schmidt wird am Freitag, 27. März, 20 Uhr, in der Heiliggeistkirche seine neue Publikation „Der kleine Herr Tod“ vorstellen. Dazu ist er mit einer der vorerst letzten Flugverbindungen aus Peking nach Berlin gekommen, um in Deutschland Ende März sein neues Buch zu präsentieren: eine Art Märchen für Erwachsene und etwas ältere Kinder, „für alle, die mal sterben müssen“, so der Autor. Sein „kleiner Herr Tod“ ist anspielungsreich und mit zahlreichen Inspirationen aus antiken Mythologien und dem Death Metal versehen.

Schmidt wird neben der Vorstellung dieses Buches auch darüber berichten, wie das Corona-Virus in den vergangenen Wochen das alltägliche Leben in China verändert hat. Im Internet und in verschiedenen deutschen Medien schreibt er regelmäßig „Coronavirus Updates“. Schmidt wurde 1956 in Bielefeld geboren. Er war von 1989 bis 1995 Redakteur der Satire-Zeitschrift Titanic. Seit 2005 lebt er mit seiner chinesischen Frau in Peking, wo er durch seine „Bliefe von dlüben bekannt wurde.

Der China-Crash-Kurs“ und „Allein unter 1,3 Milliarden. Eine chinesische Reise von Shanghai bis Kathmandu“. 2018 erschien sein Roman „Der letzte Huelsenbeck“. Weitere Termine sind am Dienstag, 10. März, 20 Uhr: Uwe Ittensohn, „Abendmahl für einen Mörder“ in der Heiliggeistkirche und Samstag, 14. März, 20 Uhr: Jackie Thomae, „Brüder“ im Historischen Rathaus. zg

