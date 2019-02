Der Kosmonaut Rewin feiert im Sommer mit

Speyer.„Aus Fremden werden Freunde“ – das ist das erklärte Ziel der Kursker Woche vom 21. bis 29. Juni. In der Domstadt wird das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Speyer und Kursk mit kulturellen, politischen und geselligen Programmpunkten gefeiert. Und dies nach dem Willen von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, dem Vorsitzenden des Freundeskreises Speyer-Kursk, Paul Neumann, sowie dem früheren Beigeordneten und größten Kursk-Kenner Roland Kern nicht nur mit offiziellen Funktions- und Mandatsträgern, sondern mit möglichst vielen Speyerer Bürgern.

Da mit einem vollen Bus und damit rund 50 Besuchern aus der im südwestlichen Russland gelegenen Kursker Region gerechnet wird und die Gäste Kontakt zu den Pfälzern bekommen sollen, suchen die Stadt und der Freundeskreis Kursk nun Gastgeberfamilien, die bereit sind, einen oder auch mehrere Kursker für den Zeitraum aufzunehmen. Interessenten können sich in eine Liste eintragen lassen, die Neumann am Mittwoch, 13. März, zu seinem Vorbereitungsbesuch nach Kursk mitnehmen möchte. Auf ihren Antrittsbesuch beim Stadtfest in Kursk im September freut sich die Oberbürgermeisterin.

Das Programm der Kursker Woche muss im Detail noch abgestimmt werden, erklärten Kern und Neumann. Fest steht, dass sie mit einem Kursker Abend am Samstag, 22. Juni, von Seiler und ihrem russischen Amtskollegen Nikolaj Owtscharow eröffnet wird. Als Gastgeschenk kredenzen die Kursker russische Folklore und Ballett. Ab Montag, 24. Juni, zeigt ein Kursker Fotograf in einer Ausstellung Aufnahmen vom „alten und neuen Kursk“.

Filmabend im Technik-Museum

Bei seinem letzten Besuch in der Partnerstadt in der vergangenen Woche hat Flugplatzleiter Roland Kern, seit Jahren als Pilot in den Lüften, zufällig einen einheimischen Piloten kennengelernt, der behauptete, er sei mit Sicherheit weiter geflogen als der Speyerer, nämlich ins All. Kern konnte den Kosmonauten Sergei Rewin für einen Besuch gewinnen und zum Vorführen eines von ihm selbst gedrehten Films. Der Termin für den sicher reizvollen Filmabend im Technik-Museum wird rechtzeitig bekanntgegeben. Zu seinem Besuch hatte sich Kern kurzfristig entschlossen, nachdem ihm der freudige Anlass mitgeteilt worden war: Seit 19 Jahren ehrt die Kursker Region verdiente Menschen für besonderes soziales oder kulturelles Engagement. Das Komitee sprach den Preis in diesem Jahr Roland Kern und damit erstmals einem Nichtrussen zu. Der Partnerschaftsmotor der ersten Stunde hielt es für angezeigt, das Kursker Symbol, einen vergoldeten Apfel, persönlich in Empfang zu nehmen und das im Beisein der ihm sämtlich bekannten fünf Alt-Oberbürgermeister.

Geplant sind ferner ein Grillfest auf dem Kursker Platz, eine Podiumsdiskussion zur deutsch-russischen Nachkriegsgeschichte. Teilnehmer sind Albrecht Müller, unter Willy Brandt und Gerhard Schröder Planungschef des Kanzleramtes, sowie Historiker Wladimir Korowin. Mitdiskutieren wollen OB Owtscharow und Roland Kern. Während der Kursker Woche werden Sängerin Irina Starodubzewa und Geigerin Svetlana Sacharjanz bei mehreren Auftritten in Schulen und Altenheimen musikalisch ältere und frisch geknüpfte Freundschaften festigen. Ein Buchprojekt, zur 25-Jahr-Feier in Kursk begonnen, soll fortgeschrieben werden mit Eindrücken zurückliegender Besuche.

Da viele der Jubiläumsveranstaltungen mit Kosten verbunden sind, ist der knapp 140 „Adressen“ starke Freundeskreis laut Neumann auf Spenden angewiesen und darauf, dass alle Gäste privat unterkommen und nicht in Hotels ausweichen müssen. Ansprechpartner für interessierte Gastgeber während der Kursker Woche vom 21. bis 29. Juni ist die bei der Stadtverwaltung für Städtepartnerschaften zuständige Mitarbeiterin Lisa Schönhöfer, Telefonnummer 06232/14 22 59 oder per Mail an Lisa.schoenhoefer@stadt-speyer.de. Die Liste soll bis Sonntag, 10. März, komplett sein.

