Der Liebesroman ist der wahre Antikriegsroman

Arno Geiger, 1968 geboren, lebt unter anderem in Wien.

Zu seinen Romanen zählen „Alles über Sally“ (2010) und „Selbstporträt mit Flusspferd (2015). Sein Buch „Der alte König in seinem Exil“ (2011) handelt vom Umgang des von der Alzheimerkrankheit betroffenen Vaters.

„Unter der Drachenwand“ ist Geigers aktueller Roman.

Der Schriftsteller stellt sein Buch am Dienstag, 17. April, 20 Uhr, in der Reihe „Speyer.Lit“ im Alten Stadtsaal vor. Karten zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) bei der Tourist-Information, der Speyerer Buchhandlung Osiander und via Internet unter Reservix. urs