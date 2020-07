Der Mann mit den vielen Häusern im Portfolio

Heribert Hofmann war Leiter der Immo-bilienabteilung bei der Volksbank. Hier steht er am Speyer Domnapf. © Venus

Speyer.Er war mit Leib und Seele Genossenschaftsbanker und hat als solcher keinen Tag seiner jahrzehntelangen beruflichen Tätigkeit bereut. Jetzt trat Heribert Hofmann, Abteilungsdirektor Immobilienvertrieb bei der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, mit 65 Jahren in den Ruhestand.

Im Gespräch mit unserer Zeitung stellte der Experte nicht ohne Stolz fest, dass der Immobilienmarkt im gesamten Geschäftsbereich eine positive Entwicklung genommen hat und sich das Geschäftsvolumen in den letzten sieben Jahren nahezu verdoppelte. Nach der 2019 erfolgten Fusion der Volksbank Kur- und Rheinpfalz mit der RV Bank Rhein-Haardt zur Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz war Hofmann für das Immobilien-Service-Center in der Speyerer Hauptstelle und für neun Maklerbüros zuständig. Seinem Nachfolger Bernhard Ellbrück hinterlässt er ein bestelltes Haus.

Der gebürtige Speyerer startete am 1. August 1973 mit einer Lehre als Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank Römerberg ins Berufsleben. In den folgenden Jahren ging es kontinuierlich bergauf. Hofmann stieg zum Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank Römerberg-Lingenfeld auf und wurde am 1. Juli 1990 zum Prokuristen und Mitglied der Geschäftsleitung bei der damaligen Speyerer Volksbank ernannt. Sein Erfolgsrezept basiert auf einem umfangreichen Wissen, das er sich in zahlreichen Lehrgängen und Qualifizierungsseminaren angeeignet hat. Dazu gehört das von 1985 bis 1986 erfolgreich absolvierte Genossenschaftliche Bankführungsseminar im Schloss Montabaur, der höchsten Ausbildungsstufe in der Genossenschaftsorganisation.

Wo immer Hofmann tätig war und dazu zählten Stationen bei der VR-Bank Südpfalz in Landau, die Karlsruher Lebensversicherung und R+V Versicherung Wiesbaden, übte er leitende Funktionen aus. Am 1. Januar 2013 wurde ihm das Angebot unterbreitet, den Immobilienvertrieb der damaligen Volksbank Kur- und Rheinpfalz als Abteilungsdirektor zu übernehmen.

Als Ruheständler wird es dem Ehemann und Vater eines Sohnes nicht langweilig. Er reist gerne, ist kulturell interessiert, Mitglied mehrerer Vereine und sportlich aktiv. Als Angehöriger der Ordensgemeinschaft der Weinbruderschaft der Pfalz setzt er sich für die Erhaltung und Förderung der Weinkultur ein.

Zu den Höhepunkten seiner beruflichen Laufbahn zählt die Auszeichnung mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes im August 1998. mey

