Der Nikolaus fehlt einfach

Speyer.Gerade am Freitag zu seinem Ehrentag hat dieser Anblick den Speyerern und ihren Gästen besonders gefehlt. Der etwas altbacken wirkende und so schön bunt beleuchtete Nikolaus, der sonst auf der Seite des Postplatzes am Altpörtel hängt und schon Generationen von Kinderaugen hat leuchten lassen. „Der Nikolaus feiert den Advent dieses Jahr im Depot. Ihm ist es zu kalt, um da so alleine am Altpörtel rumzuhängen“, scherzt Lisa Eschenbach von der städtischen Pressestelle.

Aber die Wahrheit ist, dass die Technik leider beschädigt ist und der „Belznickel“ repariert werden muss. Im Jahr 2020 ist dann seine Rückkehr an das mittelalterliche Stadttor geplant. jüg/Bild: Venus

