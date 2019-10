Der Pianist aus Trümmern

Speyer.Der als „Pianist aus Trümmern“ bekannt gewordene syrische Musiker Aeham Ahmad kommt am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr, in den Musiksaal des Edith-Stein-Gymnasiums.

Ahmad lebt in Wiesbaden, stammt aber aus Yarmouk einem Vorort von Damaskus. Durch seinen blinden Vater wurde er früh in seinem musikalischen Talent unterstützt. Seine Heimatstadt wurde im syrischen Bürgerkrieg belagert und geriet unter die Terror-Herrschaft des IS. Weltberühmt wurden Fotos, die ihn an einem Klavier inmitten von zerbombten Ruinen zeigten. zg

Info: Der Eintritt kostet 15, für Schüler 10 Euro. Vorverkauf ist im ESG-Sekretariat. Reservierungen an esg-freundeskreis@web.de

