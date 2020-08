Der Trump – ein „Kallstadter Saukerl“

Speyer.Das wird interessant: Am Sonntag, 30. August, wird um 20 Uhr beim Zimmertheater in der Heiliggeistkirche ein Gedankenspiel um die Geschichte der Familie des US- Präsidenten Donald Trump als szenische Lesung mit Ilona Schulz und Alexis Bug zu sehen sein. Musik und Hörspiel stammen von Karl Atteln. Autor Alexis Bug erzählt seine Sicht auf eine fiktive Handlung; eine herrliche Kommunalkomödie mit weltpolitischem Hintergrund.

„Kallstadter Saukerl“ ist ein Gedankenspiel mit der Geschichte der Familie des US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Großvater Friedrich Trump wurde ja 1869 in Kallstadt geboren. Als 16-Jähriger wanderte er in die USA aus und machte dort sein Glück. Als er wieder zurückkehren wollte, schlug die Obrigkeit in Speyer dies ab, weil er sich zuvor dem Wehrdienst entzogen hatte. Hier erleben wir den fiktiven „Toni“ Trump in einer alternativen Realität, als hätte er nach Kallstadt zurückgedurft. zg

