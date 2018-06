Anzeige

In der Werkschau im Feuerbachhaus steht der Mensch überwiegend als Einzelperson im Zentrum. Typische Beispiele sind die in traditioneller Kleidung arbeitende Straßenweberin in Mexico-City, der sich nach einem Konzert in Avignon mit seinem Kontrabass auf dem Heimweg befindende Straßenmusiker oder der in Marokko am Rand einer Baustelle sitzende, fast philosophisch-nachdenklich blickende Einheimische.

In einem zweiten Werkblock hielt die Fotografin Landschaften, Gebäude und Objekte fest. In den südindischen Backwaters hat Csercsevics reparaturbedürftige Fischerboote eingefangen, im indischen Jaipur einen Affentempel abgelichtet, auf einem Friedhof in Buenos Aires den verfallenen Teil eines Mausoleums fotografiert und in Rio de Janeiro beim Anblick der 30 Meter hohen, nebelverhangenen Christusstatue den Auslöser betätigt. Um die Spontaneität der Schnappschüsse zu unterstreichen, zitiert die Fotografin gerne den amerikanischen Schriftsteller Sam Savage: „Das Klicken der Kamera schneidet das Gezeigte von der Zeit ab wie eine Guillotine.“

Insgesamt umfasst die Werkschau etwa 40 Arbeiten in den Formaten 40 mal 40 und 30 mal 45 Zentimetern. Alle Fotos sind auf Leichtschaumplatten aufgezogen.

