Die Bisse einer Schlange

Speyer.Für eine im November geplante und wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschobene Ausstellung in Eberbach hat der Speyerer Künstler Reinhard Zink die Corona-Pandemie in Bildern thematisiert. Sie sind teilweise in Anlehnung an Gemälde berühmter Maler entstanden. Aus einer größeren Serie hat unsere Zeitung in Abstimmung mit dem Künstler einige teils aquarellierte Weinbilder (Vinellos) ausgewählt, die nun den Lesern nicht vorenthalten werden sollen.

„Lockdown II“ ist ein Werk frei nach dem Gemälde „Das Haupt der Medusa“ von Peter Paul Rubens. Die Schlangen stehen, so der Künstler, symbolisch für das Virus, wobei ihre Bisse die fatalen Folgen für Gastronomie, Kultur, Hotellerie, Tourismus, Kosmetik und Freizeitgestaltung in der Region allgemein darstellen sollen.

Das Werk „Der Fototermin“ sei eine bitterböse Persiflage auf US-Präsident Donald Trump, der in seinen Pressekonferenzen reichlich Zündstoff für neue Bildideen von Reinhard Zink lieferte. So fühlte sich der Maler förmlich verpflichtet, den Auftritt des Präsidenten am 1. Juni vor der symbolträchtigen St. Johns-Kirche in einer Karikatur festzuhalten. Während Trump sich demonstrativ mit einer hoch gehaltenen Bibel in Szene setzt, wurden überwiegend friedliche Demonstranten von rabiaten Sicherheitskräften, Nationalgardisten und berittenen Polizisten mit Tränengas vom Ort des Geschehens beim Lafayette-Park nahe dem weißen Haus vertrieben.

Das sind Vorkommnisse, die Zink in Anlehnung an Francisco Goyas Gemälde „Die Erschießung der Aufständischen“ in seinem Vinello festhielt. Was der emotional geschockte Künstler von der Machtdemonstration hielt, wird an der Position von Trump deutlich, den Zink in einen großen Hundehaufen gestellt hat.

Erst wenige Tage alt ist eine Arbeit, die Zink nach mehreren Kundgebungen in Berlin gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gefertigt hat. „Was für ein Volk – alles was Rechts ist?!“ hat er die Arbeit betitelt, in deren Mittelpunkt der Vorfall vor dem Reichstagsgebäude steht, als einige hundert Demonstranten die Absperrungen durchbrachen und teilweise die von Rechtsextremen verwendete Reichskriegsflaggen schwenkten.

Ohne malerisches Vorbild ist das Werk „Der Maskenverweigerer“ der Aktualität geschuldet. Während die bisher in Bussen, Straßenbahnen, Zügen und Geschäften geltende Maskenpflicht teilweise auf Straßen und Plätze in Stadtzentren erweitert wurde, zeigt die Alltagsszene, dass sich nicht alle Bürger von möglichen Bußgeldern abschrecken lassen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.12.2020