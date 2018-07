Die Corvette feiert ihren 65. Geburtstag

Anzeige

Bei allem Fortschritt in den letzten 60 Jahren blieben die charakterprägenden Merkmale der Corvette immer erhalten. Das Fahrzeug war stets als zweisitziger Sportwagen mit Frontmotor, Heckantrieb und unverwechselbar kraftvollen, gestreckten Proportionen konzipiert.

Innovative Kompositwerkstoffe

In allen Generationen zählten Karosseriekomponenten aus innovativen Kompositwerkstoffen zum Standard – von Fiberglas bei den ersten Fahrzeugen von 1953 bis zu heutigen Hightech-Verbundmaterialien wie Karbon bei der C7. Auch abseits von Straße und Rennstrecke spiegelt sich der Kultstatus der Corvette wider. So spielte sie auch in Film und Fernsehen zahlreiche Rollen wie zum Beispiel in der US-TV-Serie „Route 66“ (1960 – 1964) oder als Leinwandstar in „Corvette Summer“ (1978). Die Corvette inspirierte Musiker, Künstler oder Entwickler von Videospielen wie dem Spiel „Gran Turismo“, in dem die siebte Modellgeneration in einer getarnten Vorserienversion erscheint.

Wer gerne mit seinem Fahrzeug teilnehmen möchte, findet alle Informationen zur Anmeldung unter www.technik-museum.de/corvette. Für das Treffen fällt eine Gebühr von 16 Euro an. Diese beinhaltet die Teilnahme am Treffen und den Eintritt ins Museum für den Fahrer und einen Beifahrer (jeder weitere Beifahrer zahlt 15 Euro). zg

