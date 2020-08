Die drei Eichhorns als Familienkonzert

Speyer.Zusammen mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester spielen Alexia und Friedemann Eichhorn mit ihrem zehnjährigen Sohn Justus ein besonderes Konzert. Am Sonntag, 30. August, geben die Eichhorns um 12 Uhr (Einlass ab 11.30 Uhr) in der Dreifaltigkeitskirche erstmals ein öffentliches Familienkonzert.

Justus hat zahlreiche Klavierwettbewerbe gewonnen, darunter den ersten Preis im Bechstein-Wettbewerb Berlin. Er ist Jungstudent bei Professor Grigory Gruzman an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und gab im März 2020 auch bereits sein Orchesterdebüt mit der Vogtland-Philharmonie.

Friedemann Eichhorn, aufgewachsen in der Speyerer Stuhlbrudergasse, konzertiert seit vielen Jahren als Geiger in internationalen Musikzentren und lehrt als Professor an der Hochschule für Musik in Weimar. Er veröffentlichte bereits mehr als 30 CD-Aufnahmen.

Alexia Eichhorn bekleidete Konzertmeisterpositionen bei den Stuttgarter Philharmonikern und den Hofer Sinfonikern. Sie lehrt ebenfalls an der Hochschule in Weimar und gastierte als Geigerin und Bratschistin auf renommierten Festivals.

Seit mehr als 60 Jahren ist das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) fester Bestandteil des Musiklebens der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit den Meisterkonzerten der Pfälzischen Musikgesellschaft statt, die sonst alljährlich im Historischen Rathaus stattfinden.

Auf dem Programm stehen folgende Werke: Vivaldis Konzert für zwei Violinen a-Moll RV 522, und „Der Sommer“ aus den „Vier Jahreszeiten“ RV 315; Telemanns Violakonzert G-Dur TWV 51:G9 sowie Haydns Klavierkonzert D-Dur Hob. XVIII:11. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020