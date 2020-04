Die eigenen Ressourcen im Blick haben

Speyer.Unter dem Motto „Kreuzfidele Kirche?!“ hat die pfälzische Landeskirche eine Online-Befragung ihrer Mitarbeiterschaft zu gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz gestartet. Ziel sei es, deren körperliches und seelisches Wohlbefinden zu verbessern, sagt die Gesundheitsmanagerin Carmen Bösen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zunächst würden auf freiwilliger Basis rund 1100 landeskirchliche Mitarbeiter – Theologen, Pädagogen und Verwaltungspersonal – befragt und deren Antworten anonymisiert ausgewertet. Nicht einbezogen seien solche, die direkt bei einem Kirchenbezirk oder einer Kirchengemeinde angestellt seien.

Die Online-Fragebögen werden noch bis 15. April per Post verschickt. In fünf Kategorien gibt es Fragen zur Arbeitsumgebung, zur Art der Arbeit, der Organisation, zu sozialen Aspekten wie dem Verhältnis von Leitung und Mitarbeiterschaft sowie kirchenspezifische Fragen, etwa die persönliche Identifikation mit der Kirche. Bösen hofft auf eine Rücklaufquote von 50 Prozent, bisher sei die Teilnehmerzahl noch gering. Bösen war bei ihrem Start Anfang 2019 die erste hauptamtliche Gesundheitsmanagerin in der evangelischen Kirche überhaupt.

Pilotprojekt künftig ausweiten

Bösen baut seit einem Jahr als Pilotprojekt ein betriebliches Gesundheitsmanagement für die Landeskirche auf. Die Landessynode hatte 2017 ein Konzept „Gesundheit im Beruf“ verabschiedet, das auch den Aufbau dieses Gesundheitsmanagements umfasst. Zunächst ist das Projekt beschränkt auf die Mitarbeiter des Landeskirchenrats, zukünftig soll es auf die ganze Landeskirche ausgeweitet werden.

Im ersten Jahr hat Bösen bei Gesprächen in den Kirchenbezirken und Hospitanzen Daten fürs Projekt gesammelt und Kontakte geschlossen. Herausforderungen für den Erhalt der Mitarbeitergesundheit und ihrer Arbeitsleistung sind nach ihren Worten eine wachsende Arbeitsverdichtung, die Fehler- und Führungskultur, das Betriebsklima, Generationenkonflikte und belastende Diskussionen um das kirchliche Image.

Viele Kirchenmitarbeiter seien sehr engagiert und hätten ein positives Bild von ihrer Arbeit und der Kirche, sagt Bösen. Unter hohem Druck stünden Pfarrer und Pädagogen: „Sie müssen mehr auf sich selbst schauen, nicht nur auf andere und ihre Ressourcen stärken.“ Die Ergebnisse ihrer Datenerhebung will Bösen im Sommer in allen Kirchenbezirken vorstellen und mit den Mitarbeitern vor Ort Gesundheitsmaßnahmen erarbeiten.

Ein Nebeneffekt der Corona-Krise sei, dass sie das Thema Gesundheit stärker ins Bewusstsein der Menschen rücke, so Bösen. Auf dem multimedialen Blog „kreuzfidel“ stellt sie die Angebote und Entwicklungen vor und gibt Gesundheitstipps. Sie verlinkt auch Fitnessvideos im Internet, die Ratschläge geben, wie man sich zu Hause fit halten kann. epd

