Die ganze Welt ist himmelblau

Speyer.Die „Wilden Zwanziger“ machen Station in Speyer: Beim Konzert im Landesbibliothekszentrum ist Klaus Huck mit seinem Kareol-Tanzorchester am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr zu Gast. Der Kartenvorverkauf läuft jetzt.

Sie ist in aller Munde und in jedermanns Ohr, die Musik der 1920er und 30er Jahre. Aber selten hört man sie so heiß, wie bei Klaus Huck und seinem Tanzorchester. Das Ensemble lässt sein Publikum in ein turbulentes Panoptikum eintauchen. Wie auf dem gerade aufgenommenen und noch druckfrischen Debütalbum „Whispering“ spielt die Band derart beherzt drauf los, dass die Luft knistert. Auf der Bühne explodiert ein furioses Feuerwerk von zeitlosem „Hot-Jazz“. Blechbläser näseln mit verschiedensten Dämpfern über einer groovenden Rhythmusgruppe, während die Saxophone, unterbrochen von virtuosen Soli, ihre Chorusse quirlig zum Besten geben und plötzlich ist klar, warum Oma Erna das vor neunzig Jahren wild fand.

Derweil verheddern sich die Ensemblemitglieder in teils slapstickartigem Tumult. Angestachelt werden die staatlich examinierten, aber leider beim Foxtrot gestrauchelten und vom klassischen Pfad der Tugend abgekommenen Musiker von Sänger und Trompeter Klaus Huck, der in seiner Dompteurfunktion mit flotten Steptanzeinlagen auch den Tanzbären gibt.

Das Orchester überrascht durch Klangwitz und Tempo, während Titel wie „Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn“, „Puttin’ on the Ritz“ oder „Ich steh’ mit Ruth gut“ von Staub und Patina befreit, das Publikum mitreißen. Auch so kann sie also sein, die Musik der 1920er und 30er!

Das Bibliothekskonzert wird freundlich unterstützt durch die Firma Schulz Bibliothekstechnik. zg

