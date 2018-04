Anzeige

Speyer.Die Mannheimer Historikerin Ilona Scheidle leiht am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, Henriette Feuerbach (1812-1891) ihre Stimme. Zur Lesung im Feuerbachhaus laden das Stadtarchiv, der Verein Feuerbachhaus und die Gleichstellungsstelle der Stadt gemeinsam im Zuge des Begleitprogramms der Frauen-Map „Historische Frauenspuren in Speyer“ der Frauengeschichtswerkstatt ein.

Die Lesung mit anschließendem Gespräch wollen die Veranstalter als „Denk-mal“ für Henriette Feuerbach, die Mäzenin, Saloniere, Schriftstellerin und Wahl-Speyerin, verstanden wissen. Die musikalische Gestaltung des Abends übernehmen Susannah König und Eric Janto, Violinisten der Musikschule der Stadt.

Henriette Feuerbach war eine Vielschreiberin: Ihre Übersetzungen, Rezensionen und Essays waren versiert, ihre Briefe stilistisch von literarischem Rang und in eindrücklicher Sprache verfasst. Sie zählt zu den ganz Großen in der Kunst der Briefkultur. Die Witwe des Archäologen Anselm Feuerbach sen., die nicht nur literarisches Talent besaß, sondern auch eine begabte Pianistin war, sah aber in der Unterstützung ihres Stiefsohns, des Malers Anselm Feuerbach, ihre Lebensaufgabe. Sie setzte ihm mit der Herausgabe seines Werkes ein Denkmal.