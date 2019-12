Die Monteure beschweren sich über Staus

Speyer/Region.Im pfälzischen Handwerk mit rund 18 000 Mitgliedsbetrieben und etwa 85 000 Beschäftigten dauert die konjunkturelle Hochphase noch an, sorgt der „Goldene Boden“ für gut gefüllte Auftragsbücher. Diese positive Mitteilung nahmen die Mitglieder bei der vom stellvertretenden Kreishandwerksmeister Christian Hanemann geleiteten Versammlung der Kreishandwerkerschaft im Speyerer Stadtratssitzungssaal zur Kenntnis.

Im Mittelpunkt der 15. Hauptversammlung in der Domstadt stand die Verabschiedung der Präsidentin der Handwerkskammer der Pfalz, Brigitte Mannert, durch Ehrenkreishandwerksmeister Hans Ziegle. Hauptgeschäftsführer Jochen Heck ist froh, dass trotz des amerikanisch-chinesischen Handelskrieges und der Unsicherheit rund um den Brexit zwei Drittel der Handwerker ihre Geschäftslage nach wie vor positiv beurteilen und 29,9 Prozent von einer befriedigenden Geschäftslage sprechen. Allerdings verhehlt Heck nicht, dass in einzelnen Gewerken erste Abkühlungen „auf eine auch im Handwerk nachlassende Konjunkturdynamik“ hindeuten.

Sorgen nehmen zu

Dennoch sind die Pfälzer zunehmend von großer Sorge gequält: Der Geschäftsführer wies auf die Verkehrssituation im Vorderpfälzer Raum hin, insbesondere in Ludwigshafen, aber auch in Speyer. Durch die Sperrung der Hochstraße Süd und der Salierbrücke sei ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den weiterführenden Routen zu beklagen. Der Übergangsverkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen und auch der innerstädtische Verkehr komme nicht nur in Hauptverkehrszeiten regelrecht zum Erliegen. Dies führt laut Heck zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Handwerks und zu finanziellen Einbußen bei den betroffenen Betrieben.

Verkehrsbedingte Verzögerungen von einer halben oder gar einer ganzen Stunde seien keine Seltenheit. „Kein Kunde zahlt diese Ausfallzeiten“, spricht der Geschäftsführer den Meistern der betroffenen Betriebe aus der Seele. Heck energisch: „Das Handwerk benötigt dringend eine zeitnahe Lösung und zwar nicht erst in 15 Jahren, sondern jetzt! Sowohl die Gesamtsituation als auch die Kommunikation seitens der Stadtverwaltung Ludwigshafen ist für unsere Betriebe nicht mehr hinnehmbar.“

Sie habe großes Lob, herzlichen Dank und Anerkennung für ihr unermüdliches Wirken verdient, würdigte Hans Ziegle dann die ehrenamtliche Arbeit von Brigitte Mannert als Präsidentin der Handwerkskammer der Pfalz. Auch im Namen der Kreishandwerkerschaft und des Dienstleistungszentrums Handwerk dankte der Ehrenkreishandwerksmeister mit persönlichen Worten der Friseurmeisterin aus Alsenz. Ihr neugewählter Nachfolger Dirk Fischer kündigte den vorderpfälzischen Handwerkern eine ebenso gute Zusammenarbeit und einen steten Dialog an.

Mit einem „digitalen Workout“ zeigte Daniel Roth, Projektleiter im Dienstleistungszentrum Handwerk, auf sportliche Weise neue Trainingsmethoden auf, mit denen gerade kleine und mittlere Unternehmen durch neue Technologien fitter werden. Zu Beginn des öffentlichen Teils der Mitgliederversammlung hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in ihrem Grußwort die Handwerker als „das Rückgrat unserer Gesellschaft“ herausgestellt und sie ermuntert, mit der verstärkten Ausbildung junger Menschen dem Fachkräftemangel zu begegnen. Optimal wäre, hoffnungsvolle Nachwuchskräfte zur Gründung zukunftsorientierter Firmen zu bewegen, sagt Stefanie Seiler.

Entsetzt über rechtes Gedankengut

Als Kreishandwerksmeister hatte Hans Ziegle sich nie gescheut, sich hier und da mal zu politischen Themenfeldern zu äußern. Nun nutzte der Ehrenkreishandwerksmeister seine Laudatio auf die ausgeschiedene Kammer-Präsidentin, um „für die schweigende Mehrheit in unserem Land“ zu sprechen. „Ich bin entsetzt und es macht mich richtig fassungslos, dass braunes und rechtsgerichtetes Gedankengut wieder hoffähig wird“, schimpft Ziegle: „Freiheit und soziale Sicherheit gibt es nicht kostenlos, sondern sie muss von uns allen täglich mühsam erarbeitet werden.“ Für ein funktionierendes Gemeinwohl sei „keine Zugucker-, sondern eine Mentalität des Sich-Engagierens gefragt“.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019