Die Musik erwacht zum Leben

Speyer.Was im Alltag oft im Hintergrund, beim Geschirrspülen, Autofahren oder Bügeln läuft, was durch mehrfache tägliche Wiederholung einerseits irgendwie vertraut und doch wieder fremd ist, haben die Schauspieler Natalia Avelon und Ronald Spiess am Donnerstagabend bei der Premiere der neuen Ausgabe der „SWR3 Live Lyrix“ in der Stadthalle in den Mittelpunkt gerückt.

Das Duo setzt die deutschen Übersetzungen aktueller Pophits sowie einiger Klassiker abwechslungsreich in Szene und sorgt so für ein bildhaftes Verständnis dessen, was die Songschreiber (mutmaßlich) ausdrücken wollten.

Moderator Ben Streubel, Radiohörern vor allem als Mann am Mikrofon bei „SWR3-Luna“ in der ARD-Popnacht bekannt, füllt die kurzen Umbau- und Umziehpausen zwischen Titeln mit Informationen zu Titeln und Künstlern, aber auch mit ein paar Spielchen um Elche, etwa beim Karlsruher Stadtduell zwischen Claudia und Beate, die deutsche Songs anhand ihrer englischen Übersetzungen erkennen müssen.