Die Rheinfähre ist wieder unterwegs

Anzeige

Auch für Behinderte nutzbar

Erwachsene zahlen 1,70 Euro, Kinder von sechs bis 16 Jahren 70 Cent, die Mitnahme eines Fahrrades kostet ebenfalls 70 Cent, ein Radanhänger 1 Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren entgeltfrei mit. Fahrausweise des VRN gelten nicht. Durch die Konstruktion der Fähre mit ihrer Bugklappe ist auch das Benutzen für Rollstuhlfahrer und Behindertenfahrzeuge möglich.

Auf Initiative der Stadt Speyer und der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ist die historische Fährverbindung 1995 wiederbelebt worden. Die Fährverbindung wird heute von den Verkehrsbetrieben Speyer zusammen mit dem Schifffahrtsunternehmen Hessenauer betrieben.

Da die Herbstferien in diesem Jahr in Baden-Württemberg erst am 2. November zu Ende gehen, so die Mitteilung abschließend, können auch die Rheinland-Pfälzer noch bis zum Sonntag nach Allerheiligen über den Rhein schippern. asa

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018