Die Spitze des Landes

Speyer.Zum zehnten Mal findet in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, der Landesorchesterwettbewerb in der Stadthalle Speyer statt, bei dem sich rheinland-pfälzische Laienmusiker aus 17 Orchestern in elf Kategorien musikalisch miteinander messen.

Neben dem Leistungsvergleich der Orchester, die sich bei einer erfolgreichen Teilnahme für den Deutschen Orchesterwettbewerb 2020 in Bonn qualifizieren können, steht auch der Begegnungsgedanke im Mittelpunkt. Hintergrund ist, dass Begegnung und Leistungsvergleich gleichermaßen dem Ziel dienen, gemeinsames Musizieren in einem Ensemble, individuelles Können und sinnvolle Freizeitbeschäftigung miteinander zu verbinden.

Die Vorspiele sind öffentlich und finden am Samstag zwischen 10.30 und 17 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 15.30 Uhr statt. Der Eintritt hierzu ist frei. Am Samstagabend findet um 19.30 Uhr eine große Big-Band-Nacht statt, bei der vier rheinland-pfälzische Big Bands zu hören sein werden. Ausgerichtet wird der Landesorchesterwettbewerb vom Landesmusikrat Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Stadt Speyer. Ermöglicht wird der Wettbewerb durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, der BASF Ludwigshafen, der Kulturstiftung Speyer und der Glücksspirale von Lotto Rheinland-Pfalz. Die Austragung des Wettbewerbs, der alle vier Jahre stattfindet, ist öffentlich.

Tickets für die Big-Band-Nacht zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) sind im Vorverkauf im Kundenzentrum unserer Zeitung in Schwetzingen erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro (ermäßigt 10 Euro). zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019