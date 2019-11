Die wahre Geschichte von Rotkäppchen und dem Wolf

Speyer.Es war einmal . . . ein kleines Dorf voller Vorurteile. „Dort im Wald kämpft jeder alleine!“, „Alle Wildschweine sind Diebe“ oder „Gerade für uns Frauen ist der Wald mehr als gefährlich“ sind einige der Weisheiten, die die Dorfbewohner regelmäßig austauschen. Doch diese Aussagen belegen kann niemand, denn kein Dorfbewohner geht in den Wald, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Stattdessen vertraut man auf den Wahrheitsgehalt von Märchen wie „Die drei kleinen Schweinchen“, „Rotkäppchen“ oder weiteren Geschichten mit nur einem Bösewicht – dem Wolf. Doch das Rotkäppchen will sich nicht länger damit zufriedengeben und macht sich auf in den Wald, um selbst herauszufinden, wie es dort tatsächlich ist.

Wer hinter die Masken der Tierprotagonisten blickt, wird sich vielleicht selbst wiedererkennen. Versuchen wir denn wirklich immer uns selbst eine eigene Meinung zu bilden oder glauben wir, was uns erzählt wird. Von „Hast du schon gehört…“ bis „Alle Ausländer sind kriminell!“ – auch außerhalb der Märchenwelt wird zu oft über andere geurteilt, ohne alle Fakten zu kennen. Mit dieser Thematik hat sich die „Junge Musicalgruppe Herxheim“ seit Anfang des Jahres beschäftigt. In einem kultur- und generationenübergreifenden Projekt bringen sie nun das Musical „Grimm! Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf“, geschrieben von Peter Lundt und Thomas Zaufke, auf Pfälzer Bühnen – auch in Speyer. Hier gastiert die Gruppe am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der Aula des Edith-Stein- Gymnasiums, Langensteinweg 5.

Unter der Regie von Carmen Lutz und der musikalischen Leitung von Eva-Maria und Markus Ruppert, angereichert mit Choreographien von Marietta Heid-Gensheimer erweckt die Junge Musicalgruppe Herxheim den Märchenwald samt aller Konflikte und Unstimmigkeiten zum Leben. Kommt auch dieses Märchen zu einem Happy End? zg

Video Lokales Speyer: Das Musical "Grimm!" (Trailer) - 01:02

