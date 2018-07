Die „Weltbühne“ hat die Besucher interessiert

Anzeige

Speyer.Das waren noch Zeiten, als sich in Speyer der Papst, Könige und Staatspräsidenten die Klinke in die Hand gaben, unter dem Jubel des Volkes den Dom besuchten und die eine oder andere Portion Saumagen im Domhof verdrückten. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hatte sie hier in seine Heimat geführt, um sich selbst als bodenständiger Pfälzer und Staatsmann zu präsentieren und Stadt und Bistum haben eifrig mitgemacht bei der Organisation. Denn sie ahnten, dass dies einen gehörigen Schub für den Tourismus und für die Förderung der Domsanierung bringen könnte.

Die Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im Historischen Museum hatte auch deshalb großen Erfolg – so schlimm es klingt – weil just jetzt nochmals die Welt zu Gast war in Speyer, allerdings aus traurigem Anlass, zur Beisetzung von Helmut Kohl. Sie dokumentierte die Ära der großen Staatsbesuche internationaler Politiker, geistlicher Würdenträger und Monarchen hier am Rhein zwischen 1984 und 1999.

Präsentiert wurden großformatige Fotografien zu 19 Staatsbesuchen und Großereignissen aus der Regierungszeit von Helmut Kohl. Rund 30 000 Besucher sahen die Ausstellung im Historischen Museum. Museumsdirektor Alexander Schubert sagt dazu: „Mit der Ausstellung zu den großen Staatsbesuchen haben wir ein Thema in den Mittelpunkt gerückt, zu dem viele Bürger noch unmittelbare Erinnerungen haben. Besucher steuerten authentische Erfahrungsberichte aus dieser großen Zeit bei, als ihre Stadt zur Bühne hochrangiger Politik-Prominenz wurde. Mit dem Tod von Bundeskanzler a. D. Helmut Kohl am 16. Juni 2017 bekam die Ausstellung eine ungeahnte Aktualität, so dass wir diese überarbeiteten und mit Bildern vom Requiem im Speyerer Dom und vom Staatsempfang in unserem Museum ergänzten.“