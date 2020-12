Dienstbetrieb eingeschränkt

Speyer.Aufgrund der hohen Infektionszahlen in der Stadt und der gesamten Region Vorderpfalz wird die Stadtverwaltung wie schon im Frühjahr ihren Dienstbetrieb einschränken. Die Anwesenheit in den Dienstgebäuden wird auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt, die Funktionsfähigkeit und Erreichbarkeit bleibt gewährleistet. „Die Zahl der sozialen Kontakte und damit die Ansteckungsgefahr muss auch am Arbeitsplatz minimiert werden“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und appelliert an alle Arbeitgeber der Region, überall dort, wo möglich, ebenfalls auf verstärktes Homeoffice zu setzen.

„Die besonders kritische Situation in Speyer verlangt jetzt nach besonderen Maßnahmen. Als Chefin der Verwaltung muss ich auch meiner Fürsorgepflicht gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung tragen und flexibles Arbeiten ermöglichen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs“, erläutert die Oberbürgermeisterin diesen Schritt. Dadurch, dass sich ein Teil der Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice befindet oder sich zu Hause auf Abruf bereithält, bleibt die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung gewährleistet. Die Regelung gilt bis Sonntag, 20. Dezember. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.12.2020