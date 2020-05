Dienstgebäude geöffnet

Speyer.Die Stadtverwaltung Speyer führt eine schrittweise Öffnung der städtischen Dienstgebäude für den Publikumsverkehr ab diesem Montag, 4. Mai, ein. Sie ist dann zu den üblichen Bürozeiten wieder zugänglich. Zur Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher sowie zur besseren Steuerung des Besucheraufkommens ist allerdings nach wie vor eine vorherige telefonische Terminvereinbarung erforderlich.

Darüber hinaus weist die Verwaltung darauf hin, dass alle städtischen Dienststellen nur noch mit einer Alltagsmaske beziehungsweise einer Mund-Nase-Bedeckung betreten werden dürfen. Es gelten die Ausnahmeregelungen des Landes, wonach Kinder unter sechs Jahren und Personen, denen die Verwendung einer solchen Bedeckung wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, keine Maske tragen müssen. Auch der gebotene Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu Mitarbeitern und anderen Besuchern ist in den städtischen Verwaltungsgebäuden jederzeit einzuhalten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter.

Leicht abweichende Regelungen und Öffnungstermine gelten für die Bürgerbüros in der Industriestraße und der Maximilianstraße, für sie können unter den Telefonnummern 06232/14 13 33 beziehungsweise 06232/14 13 34 Termine vereinbart werden. In der Industriestraße werden nach wie vor nur Kfz-Angelegenheiten. Gegen Vorlage der Coupons können ab Montag in beiden Bürgerbüros wieder Müllsacke abgeholt werden – dafür ist keine Terminvereinbarung erforderlich.

Bücherausleihe möglich

Die Tourist-Information steht ebenfalls ab diesem Montag, 4. Mai, für den Publikumsverkehr montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr offen. Persönliche Vorsprachen außerhalb dieser Öffnungszeiten sind nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Die telefonische Erreichbarkeit ist ebenfalls montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr gewährleistet.

Die Stadtbibliothek bietet ihren Service wieder ab Dienstag, 5. Mai, an. Geöffnet ist dort bis auf Weiteres dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 11 bis 15 Uhr. Zur besseren Besuchersteuerung befindet sich der Eingang künftig auf der Rückseite der Villa Ecarius. Möglich sind die Rückgabe und Ausleihe von Medien sowie das Verlängern abgelaufener Benutzerausweise oder Neuanmeldungen. Bis auf Weiteres nicht verfügbar sind Zeitungen, PC-Arbeitsplätze, Onlinekataloge, Spielausleihe und Sitzmöglichkeiten. Aktuelle Zeitschriften sind entleihbar. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es zu Wartezeiten am Eingang kommen kann. Mit Rücksicht auf die Wartenden wird die Aufenthaltsdauer im Gebäude beschränkt. Die Leihfrist aller bereits entliehenen Medien wurde auf Anfang Juni gesetzt, sodass nicht jeder, der bereits Medien entliehen hat, unbedingt in der ersten Öffnungswoche in die Bibliothek kommen muss.

Zugang zur Volkshochschule

Der Zugang zur Volkshochschule ist nach wie vor nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Kurse, die inzwischen online stattfinden, werden in dieser Weise weitergeführt. Kurse, die gar nicht erst aufgenommen werden konnten, werden für das laufende Semester eingestellt.

Das Stadtarchiv und die Musikschule öffnen im Laufe der nächsten Woche unter Auflagen, die noch im Einzelnen erarbeitet werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.05.2020