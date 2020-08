Dienstleister für Bürger sein

Speyer.Mit Ende der Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnt die Berufsausbildung bei den Stadtwerken Speyer für fünf Neuzugänge. Sie wurden von der Jugendausbildungsvertretung willkommen geheißen und mit den wichtigsten Informationen versorgt. Damit das Abstandhalten fürs Antrittsfoto leichter fiel, griffen die jungen Leute gleich zur Gießkanne, um einen der frischgepflanzten Bäume an der Betriebskantine ordentlich zu wässern.

Über Facebook rufen die Stadtwerke ihre Community derzeit dazu auf, dem Beispiel ihrer Azubis zu folgen, und eine Gießpatenschaft für Straßenbäume zu übernehmen. Die SWS bilden seit vielen Jahren erfolgreich den eigenen Nachwuchs in kaufmännischen und technischen Berufen aus und sind Partner der Dualen Hochschule in Mannheim.

Innovationen mitgestalten

Die kommunale Wirtschaft ist eine zukunftsorientierte Branche, die den Jugendlichen gute berufliche Entwicklungschancen bietet. Die Auszubildenden erwarten interessante und herausfordernde Aufgaben beim Betrieb und in der Weiterentwicklung der modernen Infrastruktur. Sie können mitgestalten bei technischen und wirtschaftlichen Innovationen und sind in regem Kundenkontakt. Denn als regional agierender Betrieb steht das Tochterunternehmen der Stadt Speyer für zuverlässige Dienstleistungen für die Bürger und die örtliche Wirtschaft, heißt es in der Pressemitteilung.

Bereits jetzt laufen die Bewerbungen fürs Ausbildungsjahr 2021. Wer im kommenden Jahr bei SWS einsteigen möchte, sollte seine Unterlagen bis 30. September einreichen. zg

Info: Infos sind auf www.stadtwerke-speyer.de/ausbildung zu finden.

