Diese Energiebündel sorgen für Gänsehaut

Speyer.Wer kennt ihn nicht, den Film „Sister Act“ mit der singenden Whoopie Goldberg in ihrer schwarz-weißen Kutte inmitten vieler Sängerinnen? Ein Erlebnis dieser Art gibt es am Freitag, 28. Dezember, um 20 Uhr in der Gedächtniskirche zu erleben, verspricht der Veranstalter.

Der Gospelchor „The Best of Black Gospel“ gibt während seiner Europa-Tour nunmehr schon im 14. Jahr in Folge ein Konzert. Dieser Chor, so heißt es weiter, vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger aus den USA. Die Künstler singen die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm, instrumental begleitet. Seit 1999 geht der Chor immer für zwei Monate auf Europatournee. Dieses Mal ist das langjährige Chormitglied Steven Spradley wieder mit auf der Bühne. Der Gospelchor freut sich auf dieses Ausnahmetalent, er sei ein wahrlich sympathisches Energiebündel und treibe die Konzerte damit an.

Publikum wird miteinbezogen

Inzwischen ist der Chor einer der gefragtesten in Deutschland und Europa. Ihr Erfolg basiert auch auf der Tatsache, dass sie ihr Publikum genau kennen und regelmäßig in die Konzerte miteinbeziehen.

Bei der Qualität dieses Chores, so teilen die Organisatoren mit, sei jedes Konzert eine besondere Veranstaltung, bei der die „Gute Nachricht“ (Gospel kommt aus dem Englischen „good spell“) immer im Vordergrund stehe. Dabei sei Gänsehautfeeling garantiert. Bereits mehr als eine Million Konzertbesucher hat dieser Chor begeistert.

Karten zum Preis von 28 Euro gibt es unter anderem im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz, Telefon 06202/ 205-205, in der Touristinformation, Telefon 06232/ 14 22 39, im Ticket- und Event-Service, Telefon 06232/81 5 8 34, in der Buchhandlung Oelbermann, Telefon 06232/6 02 30, sowie auch in allen CTS-Eventim- und Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet auf www.wunschticket24.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018