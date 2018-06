Dieses Musikinstrument kann auch hupen

Anzeige

Eileen Blädel

Mannheim. Bei der Kinder-Uni geht es am Samstag, 9. Juni, um 15 Uhr im Mannheimer Technoseum ins All: Gezeigt werden Ausschnitte aus „Die Reise zum Mond“. Der Film von dem Franzosen Georges Méliés aus dem Jahr 1902 erzählt die Geschichte von sechs Wissenschaftlern, die in einer Kapsel zum Mond fliegen und dort verrückte Abenteuer erleben.