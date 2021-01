Digitale Angebote für Schüler

Speyer.Lockdown an den Schulen im Land, Abiturprüfungen in Krisenzeiten: Vor dem Hintergrund der schwierigen Lernsituation vieler Schüler weist das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) auf seine vielfältigen digitalen Angebote hin. Dazu gehören die Angebote des Schüler-Duden ebenso wie das Infoportal für Schüler. Für Abiturienten kann das gesamte Angebot der „Abibar“ trotz Corona in der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer mit den bekannten Leihfristen ausgeliehen werden.

So wurde mit der vor zwei Jahren neu eingerichteten „Abibar“ gezielt für Oberstufenschüler ein Angebot geschaffen, mit dem sich die Betroffenen gezielt auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Mit ständig aktueller Literatur sind alle relevanten Themen vertreten, egal ob in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften, in Deutsch, in den künstlerischen Wissenschaften oder in Sprachen. Die Bücher sind im LBZ-Katalog einsehbar oder können ausgeliehen werden. Natürlich ist das Lernen vor Ort in der Bibliothek zurzeit nicht möglich.

Das Lernen zu Hause leichter machen – das will auch das Infoportal für Schüler. In diesem Portal finden sich Links zu Datenbanken und qualitätsgeprüften Internetseiten für alle Schulfächer. Über einen Klick auf das jeweilige Fach gelangt man zu den entsprechenden Listen. Die Angebote stehen für alle angemeldeten Benutzer des Landesbibliothekszentrums zur Verfügung.

Seit einiger Zeit ebenfalls verfügbar: Online lernen mit dem Duden. Mit dem Angebot Duden-Basiswissen und Duden-Sprachwissen bieten das LBZ und weitere öffentliche Bibliotheken kompetente Hilfe für alle, die jetzt vor Prüfungen stehen oder zuhause lernen. Wer einsteigen möchte, braucht nur den gültigen Bibliotheksausweis des LBZ oder einer der teilnehmenden Bibliotheken. Wer von zuhause zugreifen will, loggt sich zunächst bei „Munzinger Online“ mit dem Bibliotheksausweis ein. Das Angebot wird vom Landesbibliothekszentrum koordiniert und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Nachschlagen mit Duden

Das Duden-Basiswissen Schule beinhaltet alle wichtigen Schulfächer und Themen für die Sekundarstufen I und II. Beim Duden-Paket Sprachwissen über „Munzinger Online“ kann schnell in 18 Nachschlagewerken aus dem Duden-Verlag gesucht werden – darunter sind bekannte Wörterbücher zur deutschen Rechtschreibung und Sprache, aber auch Lexika und Wörterbücher zu Themen wie Recht, Medizin, Fremdwörter und Wirtschaft. zg

Info: Alle Informationen zu den digitalen Angeboten des LBZ sind zu finden unter www.lbz.rlp.de

