Dörte Digital kommt an

Speyer.Das erste Speyerer Online-Entenrennen war ein voller Erfolg. Die Stadtwerke sammelten mit ihrer Aktion zum ausgefallenen Altstadtfest 2478,84 Euro für soziale Projekte ein. Dazu flitzten die Enten der Stadtwerke über den Speyerbach. In diesem Jahr allerdings komplett online. Die SWS sammelten als Hauptsponsor des Events Spenden für soziale Projekte, für die sich Organisationen und Vereine noch bis zum 21. September bewerben können (Infos: www.stadtwerke-speyer.de/entenrennen).

Die Organisatoren ziehen ein positives Fazit: Insgesamt wurden 810 Exemplare der Rennente Dörte Digital auf den Speyerer Märkten verkauft und so 1620 Euro eingenommen. Über Paypal konnte man zudem für virtuelle Enten spenden und so ebenfalls beim Wettschwimmen mitmachen. Auf diesem Weg kamen weitere 858,84 Euro zusammen. Die von Paypal einbehaltenen Transaktionsgebühren legen die SWS auf die Spendensumme und rundenauf volle 3000 Euro auf.

Um Punkt 11 Uhr gingen die 1538 Teilnehmerenten am Samstag an den Start und folgten in einer Online-Simulation einem virtuellen Bachverlauf, vorbei am Dom, Bademaxx und SWS-Kundenzentrum. Das Feedback der Zuschauer fiel positiv aus. Auf der Facebook-Seite war zu lesen: „Alle waren voller Spannung vor dem Bildschirm und haben die Enten angefeuert. Danke für die tolle Alternative.“

Preisträger werden informiert

SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring äußert sich zufrieden: „Wir freuen uns, dass die Aktion so gut angekommen ist und alles wie geplant funktioniert hat. Die schnellste Ente erreichte nach 2:32 Minuten das Ziel, die Letztplatzierte nach 3:04 Minuten. Die 20 Gewinner wurden per E-Mail informiert und können in den nächstenTagen ihre Preise abholen: je eine XXL-Ente inklusive vollgepacktem „Energiebündel“. Dazu gibt es einen tollen, handgemachten Mund-Nasen-Schutz aus Speyer zur Erinnerung an dieses ganz besondere Entenrennen 2020. Aktuell läuft noch der Kreativwettbewerb, 35 Fotos verschönerter Dörte-Digital-Enten sind schon eingesendet worden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.09.2020