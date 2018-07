Dom bleibt cool an heißen Sommertagen

Anzeige

Auf Tour allein oder zu zweit

Öffentliche Führungen bieten Einzelbesuchern oder Paaren die Möglichkeit, den Dom gemeinsam genauer kennen zu lernen. Sie finden meistens samstags um 11 Uhr und um 14 Uhr statt. Gruppen können vorab eine Führung über das Domführungsbüro buchen. Für Erwachsene und für Kinder, die den Dom spontan besuchen, werden spannende Hörtouren angeboten. Speziell für die jüngsten Besucher gibt es einen Kinderführer in Quizform, herausgegeben vom Dombauverein, der zu einer Entdeckungsreise durch den Dom einlädt.

Vom 1. bis zum 27. August bieten junge Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern Führungen in ihrer Landessprache an. Das Projekt wird von der ökumenischen Organisation ARC organisiert und vom Domkapitel unterstützt.

Konzerte auf der Orgel

Erneut werden bedeutende Organisten im Dom zu Gast sein. Kay Johannsen, Organist aus Stuttgart, gastiert am Samstag, 18. August, 19.30 Uhr, an der großen Domorgel. Jeweils eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Konzerte stellen die Organisten sich und ihre Programme in einer Gesprächsrunde vor. Treffpunkt im Dom ist das Chorpodest gegenüber der Chororgel.

Am Samstag, 14. Juli, findet im Speyerer Dom ein „Nightfever“- Abend statt. „Nightfever“ ist eine offene Kirche mit einer besonderen Atmosphäre aus Musik, Gebet und Kerzenlicht. Und das zu einer Zeit, in der Kirchen normalerweise längst geschlossen sind. Eröffnet wird die Veranstaltung um 18 Uhr mit einer Heiligen Messe. Danach gibt es bei Kerzenschein und in ungezwungener Atmosphäre gemeinsame Gebete, Gesang von Jugendbands und Angebote wie Segnung, Beichte und Gespräch.

Zum traditionsreichen Privilegienfest zu Ehren Kaiser Heinrichs V. lädt die Saliergesellschaft für Samstag, 4. August, 17 Uhr ein. Die Feier geht auf die Verleihung umfangreicher Privilegien an die Bürger der Stadt Speyer zurück. Das Gebot des Almosengebens erfüllt die Saliergesellschaft, indem sie nach dem Gottesdienst zu einem Empfang in der Vorhalle des Doms einlädt. Dabei werden alkoholfreie Getränke, Wein und Brezeln angeboten und die Besucher um eine Spende gebeten. Die Spendengelder gehen einem wohltätigen Zweck zu.

Liebe miteinander leben

Unter dem Motto „Liebe miteinander leben“ lädt das Bistum erneut Eheleute aus der gesamten Diözese, die silberne, goldene oder diamantene Hochzeit feiern, zur Feier der Ehejubiläen in den Dom ein. Wegen der großen Nachfrage in den letzten Jahren werden wieder zwei Termine angeboten. Die Feiern finden am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, statt. Der Tag beginnt jeweils um 10 Uhr mit einem Pontifikalamt. Zelebrant der beiden Eucharistiefeiern ist Weihbischof Otto Georgens. zg

