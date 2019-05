Dom ziert Mehrwegbecher

Speyer.Durchschnittlich 5000 Einwegbecher werden bislang pro Tag in Speyer entsorgt – und das nicht immer in den dafür vorgesehenen Behältnissen im Stadtgebiet. Eine Wende im Sinne des Umweltschutzes soll ein Mehrwegbechersystem bringen, das am Samstag erstmals öffentlich beim Klimaschutztag auf dem Berliner Platz beworben wird.

Seit gut einem Monat ist Elena Gänßler als Projektmanagerin bei

