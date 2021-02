Domstadt im Winterkleid

Speyer.„So schön geschneit hat es seit Jahren nicht mehr in Speyer. Und dass man jetzt am Nachmittag noch im Schnee spazieren gehen kann, ist noch seltener. Ich freue mich richtig“, sagt Susanne Petzold, als sie gerade im Domgarten unterwegs ist Richtung Rhein.

In der Nacht zum Mittwoch war es gerade kalt genug, dass der Regen in Schneefall übergehen konnte und es blieb bei Minusgraden, so dass die überschwemmte Klipfelsau bereits einen leichten Eispanzer bildete. Allerdings warnte die Stadtverwaltung vor dem Betreten der Eisflächen, die viel zu dünn seien und gerade Kinder in Gefahr bringen könnten. Schön anzusehen ist der Winterzauber dennoch. jüg

Info: Alle Fotos von Klaus Venus auf: www.schwetzinger-zeitung.de

