Speyer.Wer die Unikat-Radierungen von Ulrich J. Wolff und Skulpturen von Dieter Zurnieden in der Galerie Josef Nisters sehen möchte, muss sich beeilen: Die Ausstellung „Innen – Außen“ ist nur noch heute und morgen in der Bahnhofstraße 29 zu sehen. Der Maler Ulrich J. Wolff stellt Gebäude in Grau-Schwarz-Nuancen dar, meist auf der Grundlage von Fotografien aus dem Internet. Bildhauer Dieter Zurniedens Werke aus Marmor, Odenwälder Granit und Basalt sind ebenfalls in Grau bis Schwarz gehalten, der Speyerer spielt mit der Oberflächenstrukturierung. Bild: Venus