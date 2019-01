Drei Jubiläen im Blick

Speyer.Beherrschendes Thema beim sehr gut besuchten Neujahrsempfang der Speyerer Freundeskreise im Haus der Vereine war das bürgerschaftliche Engagement für die Völkerverständigung. Immer wieder betonten Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler als Vertreterin der Stadt sowie die Sprecher Barbara Mattes vom Freundeskreis Speyer-Ravenna und Paul Neumann vom Freundeskreis Speyer-Kursk die Bedeutung des Gedankenaustausches auf dieser Ebene, dem als brückenbauendes Element ein herausragender Stellenwert beizumessen sei.

Seiler, die das ehrenamtliche Engagement explizit würdigte, betonte zudem, dass die Anwesenheit so vieler Besucher als wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Stadt zu werten sei, die für ihre Toleranz und Weltoffenheit bekannt sei. Barbara Mattes erinnerte an die Anfänge der Partnerschaften. „Vor allem in den Anfangsjahren haben sie dazu beigetragen, Gräben zu überwinden. Da derzeit vielfältige Probleme in mehreren europäischen Ländern an den Wurzeln eines geeinten Europas nagen, sind Städtepartnerschaften mit dem Engagement von Menschen an der Basis weiterhin wichtig“, bekräftigte sie.

Ähnlich äußerte sich Paul Neumann, für den Veranstaltungen wie der Neujahrsempfang gute Gelegenheiten darstellen, um sich gedanklich auszutauschen. Gerade in einer schwieriger werdenden Welt komme engen Kontakten, wie man sie beispielsweise bei Bürgerreisen oder Jubiläumsveranstaltungen pflegen könne, eine besondere Bedeutung zu, resümierte Neumann.

In Speyer bestehen aktuell Freundeskreise zu den Partnerstädten Chartres (Frankreich), Ravenna (Italien), Kursk (Russland), Gniezno (Polen) und Yavne (Israel). Die Verbindungen zur chinesischen Partnerstadt Ningde unterhält die Stadt gemeinsam mit der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft. Die Ruanda-Freunde wiederum pflegen die Beziehung mit dem „District Ruzisi“ im Südwesten der afrikanischen Republik.

Beim Neujahrsempfang im Salle d’Honneur, bei dem Vitalij Bogdanovic mit einer stimmungsvollen Liebeserklärung an Moskau und Songs wie „Auf der Suche nach der großen Freiheit“ dem Gesagten auch musikalisch Gehör verlieh, waren Repräsentanten und Mitglieder aller Freundeskreise und Initiativen zugegen.

Festakt für Kursk

Der Empfang bildete den Auftakt zu zahlreichen Veranstaltungen wie Bürgerreisen, Jubiläumsfeiern, Filmvorführungen und Vorträgen. Zu den Höhepunkten zählen die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft mit Chartres, sowie das 30-jährige Bestehen der Partnerschaften mit Kursk und Ravenna. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum mit Chartres werden vom 30. Mai bis 2. Juni in der französischen Partnerstadt durchgeführt. Dazu ist eine Bürgerreise geplant.

Zum 30-jährigen Jubiläum mit Kursk ist vom 21. bis 29. Juni unter Beteiligung von russischen Bürgern eine „Kursker Woche“ in Speyer mit Festakt am Samstag, 22. Juni, in der Stadthalle vorgesehen. Einen Festakt wird es am Freitag, 12. Juli, auch zum Jubiläum der Partnerschaft Speyer-Ravenna geben. Die Mitglieder einer Bürgerreise aus Ravenna werden vom 11. bis 15. Juli in Speyer erwartet und auch am Brezelfestumzug teilnehmen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.01.2019