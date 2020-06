Drei Wochen ab der Entscheidung

Speyer.Im Verkünden von Lockerungen in Sachen Corona-Pandemie ist die Landesregierung in Rheinland-Pfalz meist ganz vorne mit dabei. Hotels, Gaststätten, Bars – sie durften hier zuerst öffnen. Allerdings fehlt es in manchen Fällen einfach am praktischen Wissen. So hatten die Damen und Herren in Mainz in der neuesten Corona-Schutzverordnung zwar die Öffnung von Freibädern erlaubt, aber die Richtlinien

...