Druckkunst lebt im digitalen Zeitalter weiter

Speyer.Die Initiatoren und langjährigen künstlerischen Leiter der Winkeldruckerey, Jule und Artur Schütt wurden im Juni aus Altersgründen in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt hat Oberbürgermeister Hansjörg Eger das neue Leitungsteam und das Programm der Druckerwochenenden für die Saison 2018/2019 vorgestellt. In diesem Zusammenhang dankte Eger dem Ehepaar Schütt nochmals für das Engagement, mit dem es in den vergangenen 17 Jahren einen einzigartigen Ort geschaffen und mit Leben gefüllt hat.

„Die alte Druckkunst im digitalen Zeitalter weiterleben zu lassen ist Ehre und Verpflichtung zugleich“, blickt der Oberbürgermeister auf die Zukunft des kulturellen Kleinods. Die organisatorischen und programmatischen Aufgaben nimmt die städtische Abteilung Kultur, Marketing und Kommunikation nun gemeinsam mit Kunst- und Kulturschaffenden aus Speyer wahr. Neben Abteilungsleiter Dr. Matthias Nowack und Kulturreferentin Anke Illg gehören Jochen und Gerburg Frisch, Johannes Doerr, Franz Dudenhöffer und Prof. Frank-Joachim Grossmann zum Team. Die Betreuung der Werkstatt liegt nach wie vor in den Händen von Schriftsetzer Franz Schindler und Drucker Karl Herbel.

Programm für kommende Saison

Eröffnet wird die Saison am Wochenende, 29./30. September, von Luke Carter, einem jungen, aus Bristol (Großbritannien) stammenden, Druckkünstler und Illustrator. Mit Patrick Fauck kehrt am Samstag, 27. Oktober und Sonntag, 28. Oktober, ein ausgewiesener Druckgrafiker in die ihm aus Studienzeiten bekannte Metropolregion Rhein-Neckar zurück. Am Wochenende vom 24./25. November, sowie am 26/27. Januar 2019 folgen mit Anne Deuter sowie Franziska Neubert zwei Buchkünstlerinnen aus Leipzig. Der Holzschnitt steht dagegen am Samstag, 23. Februar und Sonntag, 24. Februar bei Martina Geist im Mittelpunkt. Mit Peter Rensch aus Berlin beschließt ein alter Bekannter am Wochenende vom 30./31. März die erste Saison nach der Neustellung der Weichen in der Winkeldruckerey.

An den Druckerwochenenden wird bei „offener Werkstatt“ im Kulturhof Flachsgasse gearbeitet. Besucher können den Gastdruckern über die Schulter schauen. Darüber hinaus werden im Typographischen Kabinett im Kulturhof Flachsgasse für zirka vier Wochen die vor Ort entstandenen Blätter sowie weitere Drucke aus der Heimatwerkstatt der jeweiligen Gastdrucker gezeigt. zg

