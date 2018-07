Durch 17 Länder bis nach Ost-Sibirien

Anzeige

Nach eigenen Angaben von Autos keine Ahnung, eher die Bürotypen, aber überzeugt von dem guten Zweck und dem echten Abenteuer, treten sie mit dem Massenstart von jährlich rund 400 Teams aus aller Herren Ländern am 16. Juli in Prag ihre quasi „Erdumdrittelung“ an. Es gehe ihnen nicht darum, als Erste ins Ziel zu kommen, sondern vielmehr darum, Neues kennenzulernen, durchaus auch zu verweilen, wo’s gefällt, und den Spendentopf zu füllen.

Dieser kommt den Organisationen Cool Earth und Madanyu zugute und damit dem Schutz von Regenwald und Klima sowie der Bildung von Kindern in Indien und Afrika. „Als wir von dem Vorhaben gelesen haben, waren wir begeistert“, erklären Christiane Raber und Ralf Gammelin, Geschäftsführer der Autohäuser Raber, unisono. Nach dem Motto „Wir Speyerer müssen zusammenhalten“ leisten sie Unterstützung in Form von Sach- und Dienstleistungen für die Autos der „Hausmarke“. „Es wäre natürlich toll, wenn noch mehr Leute spontan helfen würden“, findet die Autohaus-Chefin.

Möglichkeiten gibt es genug. Auf sbg-ev.com kann jeder seinen bevorzugten Weg der Hilfe wählen und darüber hinaus die Charity-Tour virtuell begleiten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.07.2018