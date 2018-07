Ecken und Kanten kennt dieser Künstler nicht

Anzeige

Speyer.Mit der Präsentation von Gemälden und Skulpturen des bekannten Künstlers Willi Gilli ist dem von Peter Wilking geleiteten „Art2-Kunstraum“ im Kornmarkt ein absoluter Glücksgriff gelungen. Erstmals zu sehen ist die bis Samstag, 8. September, dauernde Werkschau „Raum und Zeit“ am morgigen Samstag. Zwischen 11 und 14 Uhr stehen Künstler und Galerist den Besuchern bei einem Glas Wein für vertiefende Erläuterungen zur Verfügung.

Gezeigt werden fantasievolle Kunstwerke in außergewöhnlicher Qualität und Lebendigkeit, die sich stilistisch in einem Spannungsbogen zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion bewegen. Arbeiten des 1951 im slowenischen Jesenice geborenen und heute in Mannheim und Bretten lebenden Schülers von Professoren wie Markus Lüpertz und Dieter Krieg sind nach Wilking erstmals in Speyer zu sehen.

Zahlreiche Arbeiten des mehrfach ausgezeichneten Künstlers haben in öffentlichen Räumen und Industrieunternehmen einen Platz gefunden. Ferner weist die Vita von Willi Gilli Gastprofessuren, Workshops und Vorträge in England und Australien aus.