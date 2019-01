Ehemann verhaftet

Speyer.Hat sich im Speyerer Süden ein Familiendrama abgespielt? Nach dem Fund einer toten 83-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankenthal jetzt wegen heimtückischen Mordes gegen den 86 Jahre alten Ehemann. Wie die Polizei gestern mitteilte, sitzt er bereits in Untersuchungshaft.

Die Tote und ein Schwerverletzter waren am Sonntagnachmittag bei einem Feuerwehreinsatz in der Speyerer Wohnung entdeckt worden. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz zunächst mitteilte, war die Feuerwehr wegen eines möglichen Gasaustritts alarmiert worden. „Das hat sich aber nicht bestätigt“, sagte eine Behördensprecherin im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Mann sei in eine Klinik gebracht worden. Bei dem Verletzten handelt es sich wohl um den des Mordes verdächtigen Ehemann. „Es war keine weitere Person beteiligt“, erklärte ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage. Zur Art der Verletzungen und den Hintergründen wollen sich die Behörden heute äußern. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019