Ehrung für verdiente Fasnachter

Speyer.Frauen und Männer aus 16 Vereinen in Baden und der Pfalz nahmen am Samstag im Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht in Speyer den Goldenen Löwen mit Brillant entgegen. Die höchste Auszeichnung setzt ein 44-jähriges Engagement um die karnevalistische Tradition voraus. Die Anwesenheit etlicher Vereine aus der Metropolregion zeugte davon, dass auch hier die Narretei einen hohen Stellenwert hat. Der Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, Jürgen Lesmeister, äußerte große Anerkennung für das jahrzehntelange Engagement in der Brauchtumspflege. mus

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.01.2019