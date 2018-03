Eicheen‘s Sauerampfer

Anzeige

Speyer.Vieles läuft im Weingut Stumpf aus dem Ruder bei der Planung der 1250-Jahr-Feier in der Gemeinde, in der Winzer Eugen Stumpf (Götz Valter) seinen Wein produziert und am liebsten selbst in sich rein schüttet. Um die Vermarktung des „Sauerampfers“ kümmert sich sein kongenialer Berater Friedel „The Brain“ Spitz. Dass dem armen Eicheen schon zum dritten Mal die Weintrauben aus dem Wingert geklaut wurden, versteht Consulter Spitz nicht. Und den betraut der Bürgermeister mit dem Erstellen eines Sicherheitskonzepts für das große Gemeindefest. Was sich Friedel Spitz als SAC (Security Adviser Consulter) mit dem urwüchsigen Winzer im Schlepptau so alles ausdenkt, ist unter dem am Stammtisch der Jubiläumsgemeinde entstandenen Motto „SOKO Baure-Cop“ im neuen Programm des Pfälzer Mundart-Kabarettduos auf köstliche Art und Weise mitzuerleben, am Freitag und Samstag vor vollen Rängen im Alten Stadtsaal.

Viel macht den beiden der polnische P(f)arrer Baldi zu schaffen. Aus seiner Kirche wird unverständlicherweise die „wurmstichige“ Christophorus-Statue und kurz darauf auch der ebenso in die Jahre gekommene Christus am Wegekreuz geklaut. Doch SAC Spitz klärt mit den Aufnahmen seiner extra angeschafften Drohne an seinem auf Sicherheit programmierten Klapprechner den „Diebstahl“ auf: Es war der Bürgermeister selbst, der die beiden Statuen abmontiert hat und sie fürs Dorfjubiläum restaurieren lassen möchte. In die letztlich nebensächliche Handlung eingebettet sind sinnige Weisheiten, dem Spaß am Blödsinn geschuldete Wortspielereien (statt Visionen kommt aufs Plakat „Wie sie ohne) und auch wieder herzerfrischende Lieder, wie etwa über Einkaufsschnäppchen im Outlet oder die dumme Frau, die Friedel einen Korb gegeben hat, und eben ein dummes Ding ist. Das sehr melodisch daher kommende „Dudummdingdu“ kann es durchaus einmal mit der erneut als Krönung servierten „Dudddesupp“ aufnehmen.

Zeit mit Schorle erklärt

Mit ihren irrwitzigen Soloauftritten landen die Vollblut-Muntermacher zwei Volltreffer: Spitz erzählt von den Fahrkunststücken seiner 90-jährigen „Amok-Tante“ Lisbeth, Stumpf lässt die erlebnisreichen Kuren seiner „nie ganz xunde Fraa“, de Mattild, jammervoll nachempfinden. Zweifellos setzen die Palz-Profis mit ihrer Schlussnummer den absoluten Kracher: Da Winzer Eicheen seinen in der Pfalz als unsüffig verrufenen Wein über die Grenze hinaus an Rebensaftunkundige verkaufen muss, sich aber ans laut Consulter Spitz dort wichtige „Zeitmanagement“ halten muss, erst „um voll zwölf“ und nicht um „dreiviertel“ anrufen darf, vertreibt sich das weinselige Duo mit einer Flasche Wein die fehlende Viertelstunde.